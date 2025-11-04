Societat
Tarragona i l'Ebre registren 565 nous aturats a l'octubre, però la desocupació es redueix un 4,6% respecte fa un any
La demarcació compta amb gairebé 356.000 afiliats a la seguretat social, 7.700 més que l'any passat.
Tarragona i les Terres de l'Ebre han registrat 565 nous aturats durant el mes d'octubre, coincidint amb el final de la campanya turística i seguint la tendència del conjunt de Catalunya. En total, s'han destruït 2.717 llocs de feina a la demarcació i hi ha 38.112 persones sense feina. Tot i això, es tracta de la xifra d'aturats més baixa en un octubre des del 2007, quan es van situar en els 26.341. Així, l'atur puja un 1,5% respecte a fa un mes, però baixa un 4,58% respecte a l'octubre de l'any passat. Tarragona compta amb 355.993 afiliats a la seguretat social, 7.759 més que el mateix mes del 2024, el que representa un 2,23%.
Pel que fa a l'increment de l'atur, Tarragona es troba per darrere de Girona i de Lleida, però per davant de Barcelona que només ha registrat una pujada del 0,39%. Com és habitual, les dones pateixen una desocupació més elevada amb 22.434 aturades a la demarcació.
Segons dades del Ministeri de Treball, l'atur juvenil representa el 8,7% del total, amb 3.311 persones menors de 25 anys. 1.141 majors de 44 anys també es troben a l'atur.
Per sectors, el serveis és el que acumula 26.866 aturats, 548 més que al setembre. A molta més distància, hi ha la indústria que té 63 desocupats més o la construcció, que en baixa en 94. Per acabar, hi ha 44 persones sense feina que s'han apuntat a les llistes coma sol·licitants de treball. En aquest cas, el total és de 3.583.