Tallaran un tram de l'A-27 entre Constantí i la Pobla per obres fins al pròxim 17 de novembre
El Ministeri de Transports continua amb la millora de la carretera amb un pressupost de més de 20 milions d'euros
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està executant les obres de manteniment preventiu i millora de les carreteres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat a les A-27 Tarragona-Montblanc a l'alçada de Constantí i Pobla de Mafumet i les obres complementàries del tram-Mori. Es preveu una inversió conjunta de 15,08 i 5,4 milions d'euros, respectivament.
Es treballarà, d'una banda, en la reparació estructural del ferm de la calçada esquerra entre els km 6,150 i 9,330 i, de l'altra, en la retirada de les xarxes de protecció col·locades al pas superior de reposició del Camí de Camp Magre i Vilaverd ubicat al km 28,822, entre els municipis de Valls i Montblanc.
A l'alçada de Constantí i Pobla de Mafumet, el tall del tram es farà a partir d'avui dimarts 4 de novembre des de les 18.00 hores fins a previsiblement el 17 de novembre. En aquest sentit, es produirà el desviament del trànsit a la calçada dreta, que estarà habilitada com a calçada de doble sentit de circulació.
Reposició del Camí de Camp Magre i Vilaverd
Pel que fa als treballs a realitzar al pas superior als municipis de Valls i Montblanc, durant demà dimecres 5 de novembre es tallarà l'autovia entre els km 23,250 i 29,400, en el següent horari: entre les 9.00 i les 15.00 hores, es tallarà la calçada esquerra (sentit Tarragona); entre les 9:00 i les 18:00 hores, es tallarà la calçada dreta (sentit Montblanc).
Per assegurar la fluïdesa del trànsit durant les afectacions esmentades s'habilitarà un itinerari alternatiu, degudament senyalitzat, a través de la N-240 des del km 29,400 de l'A-27 fins al ramal d'incorporació de l'entrada/sortida 23 de l'autovia.