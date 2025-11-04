Cultura
'La pulsió del temps' exhibeix una seixantena d'obres que mostren un Joaquim Chancho "en estat pur"
L'exposició es pot veure fins al pròxim febrer al Castell de Vila-seca i inclou tres obres primerenques descartades
'La pulsió del temps', de Joaquim Chancho, és el retorn de l'artista de Riudoms al Camp de Tarragona. Es tracta d'una exposició que recull peces representatives de la seva trajectòria i proposa al visitant un viatge a l'estructura essencial de la seva obra. Les propostes reflexionen sobre el seu propi procés de treball i contemplen elements bàsics de la pintura com la taca, el color, la llum, la vibració, el conflicte o l'espai. "Hi trobem obres de Joaquim Chancho en estat pur", expressa la regidora de Cultura de Vila-seca, Manuela Moya. L'exposició està formada per una seixantena d'obres, entre elles tres de primerenques que el mateix artista va descartar. La mostra es podrà veure fins al 22 de febrer de 2026 al Castell de Vila-seca.