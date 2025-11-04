Meteorologia
Alerta taronja a Tarragona per fortes pluges: poden acumular-se més de 40 litres en mitja hora
Les pluges, que poden anar acompanyades de tempesta, afectaran tota la demarcació a partir d’aquesta matinada
Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges fortes a partir de la matinada de dijous al litoral i prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
Les precipitacions s'estendran fins al migdia a la resta del litoral central i nord. Hi pot haver pluges intenses superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a totes les comarques de Terres de l'Ebre i comarques del Priorat, Baix Camp, Tarragonès i Alt Camp, entre la una i les set de la matinada del dijous.
Camp de Tarragona
A la resta de comarques afectades s'esperen pluges amb intensitat de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l'alerta taronja, que indica perill alt, a tota la demarcació.