Economia
Projecten una planta solar fotovoltaica a Altafulla que tindria 5.570 panells
L'empresa Toyin Investments S.L. preveu una inversió d'1,8 milions d'euros
L'empresa Toyin Investments S.L. ha projectat una planta solar fotovoltaica a Altafulla (Tarragonès) que tindria 5.570 panells i una capacitat de generar 4,12 megawatts. La companyia preveu una inversió d'1,8 milions d'euros, que també inclourien la línia d'evacuació soterrada de 25 kV que s'acabaria connectant a una línia de mitja tensió ja existent.
L'empresa ha sol·licitat l'autorització administrativa prèvia, la de construcció, el projecte d'actuació específica i l'avaluació d'impacte ambiental a la Generalitat. Els tràmits ara s'han posat a informació pública per un termini mínim de quinze dies per tal que possibles afectats puguin presentar al·legacions.