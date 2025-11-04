Solidaritat
Perafort i els Garidells celebren la 10a Caminada Solidària ‘Fem un pas contra la diabetis’
La cita solidària recaptarà fons per a la recerca de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Els ajuntaments de Perafort i Puigdelfí i dels Garidells organitzen, el pròxim diumenge 23 de novembre, la 10a edició de la Caminada Solidària ‘Fem un pas contra la diabetis’, una activitat que ja s’ha convertit en una tradició al territori. L’esdeveniment té com a objectiu fomentar hàbits de vida saludables i donar suport a la recerca biomèdica que es duu a terme a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV).
Enguany, la caminada serà especialment significativa, ja que coincideix amb el 20è aniversari de l’IISPV. Al llarg d’aquesta dècada, la iniciativa ha aconseguit recaptar més d’11.000 euros, destinats íntegrament a projectes de recerca sobre la diabetis que impulsa l’Institut.
L’alcalde de Perafort, Joan Martí Pla i Pla, ha destacat que “l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la salut, la solidaritat i la recerca sanitària amb aquesta iniciativa, valors fonamentals pel benestar de la ciutadania”. Martí també ha agraït “la implicació de totes les persones i entitats participants” i ha animat tothom a sumar-se a la jornada: “Fer un pas contra la diabetis és fer un pas per la salut de tothom”.
Per la seva banda, el director de l’IISPV, Joan Vendrell, ha remarcat la importància de la iniciativa: “La diabetis no es veu, però es pot controlar amb informació i una vida saludable. Actes com la caminada serveixen per conscienciar i alhora donar a conèixer la recerca que fem al territori”.
La participació té un cost simbòlic de 5 euros, que inclou una samarreta commemorativa, esmorzar i beguda als Garidells, així com l’oportunitat de participar en un sorteig de productes oferts pels col·laboradors un cop finalitzada la caminada. Les inscripcions ja estan obertes fins al 21 de novembre i es poden formalitzar a través del web de l’IISPV.