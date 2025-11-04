Patrimoni
Montblanc inicia les obres de millora del Pla de Santa Bàrbara
L’actuació, amb un pressupost de 81.000 euros, permetrà millorar l’accessibilitat, instal·lar nova il·luminació i reforçar la vegetació d’aquest entorn patrimonial tan estimat pels veïns
L’Ajuntament de Montblanc ha iniciat les obres de millora de l’entorn del Pla de Santa Bàrbara, un espai natural i patrimonial situat al centre històric del municipi, considerat un dels punts d’origen de la vila i on encara es conserven restes d’un antic poblat ibèric.
Aquest altiplà és un dels indrets més visitats per turistes i residents, tant per les seves vistes privilegiades com pel seu valor simbòlic i religiós, ja que acull cada Divendres Sant el tradicional Viacrucis, un dels actes més destacats de la Setmana Santa montblanquina.
Amb aquesta intervenció, el consistori vol dignificar un espai que presentava un avançat estat de degradació, millorant-ne la seguretat i l’accessibilitat. Els treballs preveuen la creació d’un itinerari adaptat per pujar al pla, amb camins segurs i baranes integrades a l’entorn, així com la instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació. Un altre dels eixos de l’actuació serà la renovació de la vegetació, amb la plantació de més d’un miler de plantes per embellir i naturalitzar la zona.
El regidor d’Acció Climàtica, Gerard Ferré, ha destacat que “amb aquesta actuació dignificarem un entorn molt visitat i molt estimat per la gent de Montblanc. Serà una actuació molt destacada”.
El projecte compta amb un pressupost de 81.000 euros, dels quals el 80% es financen a través d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat. El 20% restant serà aportat per l’Ajuntament amb fons propis.