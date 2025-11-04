Sostenibilitat
L’Ajuntament de Valls doblarà la flota de vehicles de neteja per reforçar el servei
L’operació no tindrà costos perque reaprofitarà diversos equipaments fins a l’adjudicació del contracte definitiu
La flota de vehicles de neteja viària de Valls patirà una renovació immediata que, per primera vegada, incorporarà equipaments 100% elèctrics. La flota es doblarà i arribarà als 18 vehicles. L’Ajuntament incorporarà nou vehicles per reforçar el servei, tres dels quals són completament nous, i la resta seminous. L’objectiu principal és millorar la recollida de residus i jardineria. Els equips ja estan operatius i, a finals de novembre, s’incorporarà un quart camió, també nou. La renovació de la flota implicarà l’arribada del servei a tots els barris del municipi, així com la «garantia», d’acord amb el consistori, que la recollida podrà efectuar-se cada dia de la setmana. La renovació no tindrà cost, ja que es reutilitzaran equipaments i se’n retiraran altres d’obsolets.
Entre les novetats més destacades de l’ampliació es troba la incorporació d’un camió seminou de recollida bilateral, amb ganxo i compactadora, així com un camió de caixa oberta, que efectuarà la recollida d’andròmines, objectes voluminosos i repassarà els entorns de les bases dels contenidors. La principal «aposta» de l’Ajuntament vallenc, però, serà la incorporació d’una escombradora totalment elèctrica, que podrà suportar, segons han indicat els tècnics, dos torns de treball sense necessitat de recarregar-se.
L’últim equipament anunciat pel consistori és un vehicle recol·lector amb elevador de càrrega, que ajudarà al servei de recollida del nucli antic de Valls. Andreu Gassó, regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural, ha destacat la importància d’aquest últim equipament per «assolir totes les fraccions del centre». «Abans es recollia paper, vidre i envasos només tres cops per setmana al Centre Històric, ara també es farà cada dia», assegurava el responsable, que ha remarcat que se solucionaran les problemàtiques amb la normativa acústica.
El servei anterior, que feia ús de vehicles de gasolina, s’havia regulat pel soroll i no permetia executar els treballs de neteja abans de les 8.00 h del matí. Un fet que col·lapsava amb l’obertura dels establiments de restauració i l’ús de les terrasses, que no podien netejar-se. Segons Grassó, els nous vehicles elèctrics no desprendran soroll, i podran dur a terme aquest servei, demandat especialment a la zona central del municipi.
Flota temporal
L’equipament anunciat, però, serà temporal fins a l’adjudicació definitiva del contracte per la neteja de residus al municipi. La flota actual permetrà garantir el servei fins a l’entrada de la pròxima empresa, que espera aconseguir-se abans de finals d’any. Els vehicles que ampliaran l’equip de neteja vallenc s’han obtingut en un acord de lloguer amb l’empresa Prezero. El delegat de l’entitat, Cèsar González, confirmava que els vehicles escollits ajudaran a «reduir notablement les emissions del municipi, a més de la contaminació acústica». D’acord amb González, «és infreqüent comptar amb una flota de neteja d’escombraries elèctrica abans de comptar amb un contracte definit.
La millora de l’equipament inclourà tres vehicles auxiliars de jardineria híbrids, de benzina i combustible sostenible, que permetran complementar els serveis principals.