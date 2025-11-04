Societat
Detingut un home a Cabra del Camp que transportava mig quilo d'haixix
L'arrestat conduïa el vehicle sense carnet i duia la droga sota el seient
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Cabra del Camp (Alt Camp) un home de 36 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i al qual també se li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets van tenir lloc cap a les dotze del migdia al quilòmetre 23 de la carretera C-37, en un control policial. Els agents van aturar un vehicle que provenia de la urbanització de Mas del Plata i van constatar que l'interior desprenia una forta olor a marihuana. Sota del seient del conductor van trobar-hi cinc peces d'haixix que pesaven 429 grams. A més, van comprovar que conduïa sense carnet. L'arrestat acumula més d'una vintena d'antecedents i dissabte va passar a disposició judicial.