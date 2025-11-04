Solidaritat
La Creu Roja del Tarragonès celebra el 3r Còctel-Sopar Solidari a Salou
L’acte, sota el lema “La Nit Solidària”, recaptarà fons per als projectes socials de l’entitat destinats a les persones més vulnerables del Camp de Tarragona
La Creu Roja del Tarragonès celebrarà aquest divendres 7 de novembre la tercera edició del Còctel-Sopar Solidari, que tindrà lloc a l’Hotel 4R Gran Regina de Salou. L’esdeveniment s’ha consolidat com una de les cites solidàries més destacades del territori, amb l’objectiu de recaptar fons pels projectes socials i humanitaris que l’entitat impulsa al Camp de Tarragona.
Sota el lema “La Nit Solidària”, la trobada vol ser un punt d’unió entre empreses, institucions i ciutadania compromesa amb la construcció d’una societat més justa i cohesionada. Els fons recollits es destinaran a programes relacionats amb la pobresa energètica, l’acompanyament a la gent gran i el suport a famílies vulnerables.
El menú degustació, elaborat per 4R Events, inclourà una selecció d’aperitius freds i calents, com el tàrtar de tonyina amb guacamole, broquetes de llagostins amb romesco i fideuà marinera amb allioli, acompanyats de vins, refrescos i cava.
La vetllada comptarà amb sorteigs, regals exclusius —com experiències d’spa, tastos de vins o escapades de cap de setmana— i actuacions musicals en directe, amb la veu d’Irene Colmenero i la sessió final de la DJ Witch Pinup. Com a novetat d’aquesta edició, s’incorpora la “copa solidària”, una iniciativa amb recaptació exclusiva destinada a donar suport a les actuacions de la Creu Roja davant d’incendis forestals, una de les línies prioritàries del seu pla d’emergències.
El preu del tiquet és de 45 euros i es poden accedir via web o in situ el mateix dia de l'esdeveniment. Les places són limitades i els interessats poden fer la seva aportació solidària fins al 6 de novembre.