Municipi
Valls renova la flota dels serveis ambientals amb vehicles més nets i eficients
Els nous vehicles ja estan plenament operatius i permetran millorar els serveis de recollida d’escombraries, neteja viària i també jardineria
L’Ajuntament de Valls ha renovat la flota dels serveis de recollida de residus, neteja viària i jardineria amb nou vehicles més moderns i sostenibles, que ja estan plenament operatius. Aquesta actuació, que es completarà al novembre amb la incorporació d’un nou camió, permetrà millorar l’eficiència i la sostenibilitat de la gestió ambiental al municipi.
Entre les novetats més destacades hi ha la nova escombradora 100% elèctrica, la primera que s’incorpora al servei municipal de neteja viària. El vehicle, d’altes prestacions, reforça el compromís del consistori amb la reducció d’emissions contaminants i del soroll, millorant la qualitat ambiental i acústica dels carrers.
Pel que fa al servei de recollida d’escombraries, s’han sumat tres nous vehicles, entre ells un camió de recollida bilateral amb ganxo i compactadora de 23 m³, que agilitzarà el servei, i un altre camió amb caixa oberta i bolquet per a la recollida d’andròmines i voluminosos.
Una altra de les incorporacions és un vehicle recol·lector amb elevador de càrrega posterior, que ha permès ampliar la recollida selectiva al Centre Històric. Des d’aquest estiu, la zona disposa d’un servei diari de recollida de les fraccions de vidre, paper, envasos i orgànica, doblant així la freqüència anterior i eliminant les antigues illes de contenidors soterrats.