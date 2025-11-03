Societat
Un simulacre farà sonar aquest dimecres les quatre sirenes d'emergència de la zona de la presa del Gaià
El test se sentirà des del Catllar, la Riera de Gaià, Altafulla i a l'àrea de Ferran i Tamarit, a Tarragona
Les quatre sirenes instal·lades a la zona de la presa del riu Gaià es posaran a prova aquest dimecres a les 12 del migdia. Els aparells s'han col·locat al Catllar, la Riera de Gaià, Altafulla i a Tarragona, a la zona de Ferran i Tamarit, per alertar la població en cas d'incidència a l'embassament. Estan instal·lades en diferents punts de la llera aigües avall de la presa per avisar a la zona afectada durant la primera mitja hora d'inundació. El so d'evacuació és d'un minut de durada, un silenci de cinc segons, un altre minut, cinc segons més, i finalment un altre minut. Per la seva banda, el so de fi d'alerta és un so continu de 30 segons. Durant la prova de dimecres, però, no es provarà tot el cicle sinó que només sonarà un minut.