Festes
El Salouween Street atrau més de 75.000 persones durant el cap de setmana
L’esdeveniment consolida Salou com a referent d’oci familiar i turisme de tardor
Durant tres dies, del 31 d’octubre al 2 de novembre, més de 75.000 persones han omplert els carrers del municipi per gaudir del Salouween Street 2025. Organitzat per l’Ajuntament de Salou, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, l’esdeveniment ha demostrat novament la seva capacitat d’atreure públic familiar, jove i turístic, consolidant-se com una gran festa temàtica de referència i un motor de dinamització econòmica i desestacionalització turística.
Des de la tarda de divendres, el passeig Jaume I s’ha transformat en una autèntica avinguda del terror amable, amb decoracions espectaculars, food trucks, estands de restauració local, actuacions musicals, animació itinerant i tallers infantils.
La festa va començar amb la tradicional desfilada Salouween Parade, l'activitat esperada, que va recórrer els principals carrers de la ciutat amb carrosses, comparses, zombis, bruixes, esquelets i personatges de pel·lícula que van captivar el públic. Malgrat algun episodi meteorològic puntual, l’afluència va ser massiva durant tot el cap de setmana. Famílies, grups d’amics i visitants arribats d’arreu del territori van compartir espai i diversió en un ambient segur i inclusiu.
La edició d'enguany ha superat totes les previsions i ha reforçat el posicionament del municipi com una destinació viva tot l’any, capaç de combinar cultura, oci i participació ciutadana amb una oferta turística i comercial activa més enllà de l’estiu. També s'ha notat un impacte directe en el comerç i la restauració locals, que han registrat un augment notable d’activitat i reserves al llarg del cap de setmana.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que el Salouween Street s’ha consolidat com “un gran esdeveniment de país, capaç d’atraure milers de persones en plena tardor i de mostrar la millor imatge de Salou com a ciutat moderna, segura i dinàmica”. Ha subratllat que “la desestacionalització no només és possible, sinó que ja és una realitat gràcies a l’aposta per la cultura, la creativitat i l’entreteniment familiar”.
Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica, Héctor Maíquez, ha remarcat “l’enorme implicació dels establiments locals, les entitats i els equips tècnics municipals” i ha agraït “la participació entusiasta de tot el públic que ha fet possible que el Salouween Street sigui un èxit absolut”. Maíquez ha afegit que “l’objectiu és continuar millorant any rere any, incorporant noves activitats i reforçant aquest esdeveniment com un dels grans atractius de tardor del litoral català”.