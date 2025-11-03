Cultura
"Salou, gran Salou", la sardana inèdita de Josep Ma. Baiges, s'estrena a la Plaça de la Pau
“Salou, Gran Salou”, una composició inèdita del músic i artista Josep Maria Baiges i Jansà escrita l’any 1990 que veu la llum tres dècades després
La Plaça de la Pau de Salou ha estat aquest diumenge l’escenari d’una estrena molt especial: la sardana “Salou, Gran Salou”, una composició inèdita del músic i artista Josep Maria Baiges i Jansà, escrita l’any 1990 i que, més de tres dècades després, veu ara la llum.
L’acte s’ha celebrat coincidint amb la proclamació de Salou com a Capital de la Cultura Catalana 2025, i ha comptat amb un nombrós públic que ha volgut ser testimoni d’aquest homenatge musical i històric. La Cobla Reus Jove ha estat l’encarregada d’interpretar la peça, oferint-ne una execució impecable i posant en valor la sardana com a expressió viva de la cultura catalana.
La regidora de Cultura, Júlia Gómez, ha obert l’acte destacant “l’emoció i l’orgull que representa poder estrenar una obra tan arrelada al sentiment i a la identitat del municipi”. Gómez ha explicat que aquesta obra, composta l’any 1990, “ha pogut veure finalment la llum gràcies a un treball de revisió, harmonització i instrumentació per a cobla, coincidint amb la capitalitat cultural de Salou”.
La regidora ha recordat que Josep Maria Baiges, nascut a Riudoms el 1924 i establert a Reus, va ser un artista polifacètic —decorador, pintor, caricaturista i compositor— molt vinculat al territori, amb exposicions a diversos espais del Camp de Tarragona, com la Torre Vella de Salou. Segons Gómez, amb “Salou, Gran Salou” “es recupera una part del patrimoni musical i s’homenatja un creador que va estimar profundament aquesta terra i la seva gent”, tot afegint que “aquesta obra, més de trenta anys després, esdevé un nou símbol d’identitat per a la ciutat”.
Un dels noms clau en aquesta recuperació ha estat el del músic i director Eduard Cendra, responsable de la revisió i instrumentació de la sardana. La seva tasca, “acurada i respectuosa amb l’esperit original de Baiges”, ha permès —segons la regidora— “que la composició pugui ser interpretada amb tota la seva riquesa sonora i emotiva”. Gómez li ha volgut reconèixer públicament la seva sensibilitat musical i el seu compromís amb la cultura del territori.
En representació de la família, Josep Baiges Gispert, fill del compositor —i actual regidor a Reus i diputat de la Diputació de Tarragona—, ha compartit records i emocions acompanyat de la seva germana, Montse Baiges. Ha explicat que el seu pare “va mantenir sempre una gran relació amb Salou i amb la seva gent” i que aquesta sardana “va ser composta com un gest d’amor cap al municipi, en plena època de la seva segregació, l’any 1989”.
Amb veu emocionada, Baiges ha recordat que el seu pare volia que “les sardanes tinguessin lletra, perquè el dansaire, més enllà de seguir la música, havia d’entendre el sentiment que l’autor vol transmetre”. El públic ha pogut escoltar per primera vegada la lletra completa de “Salou, Gran Salou”, plena de referències a la bellesa natural i al caràcter acollidor del municipi.
Per la seva banda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat la importància d’aquest acte dins la programació cultural de l’any, assenyalant que “aquesta sardana parla de Salou amb un amor immens” i que la seva estrena és “una mostra del vincle entre cultura, memòria i orgull compartit”.
Granados ha agraït especialment la col·laboració de la família Baiges, així com d’Eduard Cendra i de la Cobla Reus Jove, per “fer possible aquesta estrena que posa de relleu la riquesa de la cultura i el sentiment de pertinença d’un Salou viu”.