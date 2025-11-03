Mobilitat
S'inicia una Campanya de control de vianants a Torredembarra
L’objectiu d’aquesta acció és millorar la seguretat viària i reduir el risc d’accidents en què es puguin veure implicats vianants.
Del 3 al 9 de novembre, la Policia Local de Torredembarra durà a terme una nova campanya de control de vianants, coordinada pel Servei Català de Trànsit i d’abast a tot Catalunya.
L’objectiu d’aquesta acció és millorar la seguretat viària i reduir el risc d’accidents en què es puguin veure implicats vianants. Durant la campanya, els agents posaran especial atenció a les infraccions i conductes de risc dels conductors de tot tipus de vehicles que puguin posar en perill la integritat de les persones que caminen.
A més, es vetllarà pel compliment de les normes en passos de vianants i semàfors, i es faran controls preventius dels encreuaments incorrectes per part dels propis vianants.
La Policia Local també incidirà en conductes antireglamentàries que puguin entorpeir la circulació o provocar molèsties innecessàries a altres persones usuàries de la via pública.
Aquesta campanya forma part de les accions periòdiques que impulsa el Servei Català de Trànsit en col·laboració amb les policies locals per fomentar una mobilitat segura, cívica i respectuosa als municipis catalans.