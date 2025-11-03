Societat
El Port de Tarragona amplia els materials educatius de “Aprèn amb l’Arxiu!” amb recursos inclusius
La proposta didàctica, en línia, amplia els seus recursos amb materials adaptats per garantir l’accessibilitat a tot l’alumnat
L’Arxiu del Port de Tarragona ha presentat aquest dilluns els nous materials adaptats de l’activitat educativa en línia “Aprèn amb l’Arxiu!”, impulsada amb CliCme.educació, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat i la participació de tot l’alumnat. La proposta didàctica, que es va estrenar el 24 d’octubre de 2024, inclou ara dossiers i galeries fotogràfiques adaptats amb criteris d’inclusió universal, disponibles gratuïtament al Portal Digital de l’Arxiu.
Durant l’acte de presentació, que va tenir lloc a la sala de premsa del Port, hi van participar Santiago Castellà, president del Port de Tarragona; Coia Escoda, responsable de l’Arxiu; Món Casas, creadora de l’activitat; i Ana Giralt, especialista en adaptació de materials educatius. Castellà va destacar que “aquesta iniciativa reflecteix el compromís del Port de Tarragona amb l’educació, la inclusió i la difusió del nostre patrimoni comú”, mentre que Escoda va remarcar que “l’Arxiu del Port és una eina viva al servei de la ciutadania i del món educatiu”.
Els nous materials inclouen una guia pel docent, un quadern de treball i galeries fotogràfiques, centrats en dos eixos principals: el mar, el port i les persones, i els fars, els vaixells i les grues, permetent treballar la història portuària de manera participativa, creativa i telemàtica. L’activitat ha estat ja utilitzada per diversos centres educatius, consolidant-se com una eina pedagògica de qualitat que combina història, patrimoni i inclusió.
El Portal Digital de l’Arxiu actua com un repositori modern i accessible que posa a disposició del públic, docents i investigadors més de 12.000 fotografies i altres documents històrics del Port de Tarragona.