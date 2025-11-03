Societat
Pineda de Mar reforça la neteja viària amb cinc noves màquines escombradores
Les noves incorporacions garanteixen 1.750 hores anuals d’ús, manteniment integral i tecnologia eficient dins el Pla de xoc «Pineda a punt»
L’Ajuntament de Pineda de Mar ha incorporat aquesta setmana cinc noves màquines escombradores al servei municipal de neteja viària. Aquesta actuació s’emmarca dins un contracte de rènting de quatre anys que reforça el compromís del consistori amb la qualitat del servei i la cura de l’espai públic.
El nou contracte garanteix 1.750 hores anuals d’ús per màquina, fet que assegura una cobertura intensiva i continuada de les tasques de neteja als carrers del municipi. Aquesta disponibilitat permetrà millorar la planificació i agilitzar la resposta davant les necessitats de manteniment de l’espai urbà.
Amb un import total de 965.580 euros en quatre anys, el contracte inclou una assegurança a tot risc sense franquícia, manteniment integral, subministrament de 16 jocs de raspalls anuals per màquina, vehicle de substitució en cas d’avaria superior a 48 hores i la reparació completa d’aquestes.
Les noves escombradores compten amb tracció a les quatre rodes, cabina ergonòmica amb aire condicionat, sistema d’aspiració indirecta i dipòsit d’aigua neta de 150 litres, millorant així les condicions de treball i l’eficiència del servei.
Aquesta incorporació permetrà ampliar el servei de neteja viària dins del Pla de xoc contra l’incivisme “Pineda a punt”, impulsat per l’Ajuntament per garantir un espai públic més net, cuidat i sostenible.