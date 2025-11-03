Política
El personal municipal de Cambrils, a punt per la vaga
Els treballadors de l’Ajuntament reclamen impagaments d’hores extres i endarreriments, mentre el consistori defensa que hi ha diàleg
Els treballadors de l’Ajuntament de Cambrils es troben a un pas per proclamar una aturada general. La setmana vinent, els representants sindicals portaran a consulta la proposta per dur a terme una vaga el dia 1 de desembre i el 6 de març del 2026, que donarà l’opció de votar a tota la plantilla que forma del part del consistori. El motiu principal són els impagaments de nòmines per part del govern. Segons la Junta de Personal i Comitè d’Empresa (JiC), el personal de l’Ajuntament ha patit vuit endarreriments dels pagaments en només dos anys, una situació que ha generat una gran inestabilitat entre els treballadors.
L’alcalde del municipi, Oliver Klein, va remarcar en un nou comunicat l’aposta pel diàleg des del consistori. «Tant el govern municipal com la representació sindical mantenim oberta una negociació», indicava el batlle. Així i tot, l’equip de personal del consistori valora la possibilitat d’una aturada per la inestabilitat, que també s’aplica al pagament de les hores extra. Durant la sessió plenària extraordinària del passat 24 d’octubre, l’Ajuntament va aprovar un crèdit pressupostari de més de 381.000 euros, principalment per pal·liar els endarreriments reclamats per l’oposició, 195.000 dels quals encara no s’havien pagat a la Policia Local.
Els portaveus de les tres organitzacions sindicals de l’Ajuntament (UGT, CFIS i CCOO) van argumentar la «insostenibilitat» de la situació, que els obliga a «normalitzar situacions» que ara denuncien. UGT, concretament, ha reclamat que les pitjors condicions les pateix el departament de Recursos Humans, saturat des de fa mesos per l’excés de treball. Tal com s’ha esmentat diversos mitjans del municipi, durant aquest 2025 els treballadors del consistori ja han portat a terme diverses protestes i concentracions al vestíbul i en altres actes de l’Ajuntament de Cambrils.
Precisament, en suma de les dues vagues plantejades per la Junta de Personal i les entitats sindicals, també es pretén recuperar les accions reivindicatives per part dels treballadors en ocasions puntuals, en resposta a la «falta d’atenció» per part del govern. D’acord amb el secretari general de Serveis Públics d’UGT a Tarragona, Joan Reinildo, durant les últimes declaracions de l’organització, la situació de Cambrils ha estat qualificada «d’inèdita» a la província.
En relació amb les solucions oferides pel govern actual, el personal i l’oposició indiquen que existeix una «desorganització generalitzada» sobre els pagaments i les condicions, argumentant una falta de personal i de coordinació amb els pagaments de les nòmines. Durant aquesta setmana, les entitats decidiran si, finalment, es fan les vagues, i amb el 50% dels vots a favor del personal, s’aprovarien les aturades.