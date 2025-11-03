Diari Més

L’Hospitalet de l’Infant inaugura una nova residència per a les persones grans

El projecte ha costat 5 milions d’euros

El recinte va rebre la visita de diferents autoritats.

Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

Adam Diaz Garriga

L’Hospitalet de l’Infant comptarà, a partir del 2026, amb una nova residència per a les persones grans del municipi. Estarà situada a l’avinguda Ramón Berenguer IV, número 5, i comptarà amb un espai de 1750 metres quadrats distribuïts en una planta baixa i dos plantes més. En la planta baixa se situaran la majoria dels serveis comuns, d’accés públic, amb dependències d’administració, els serveis, dependències del personal i la cuina, juntament amb els seus magatzems.

La resta de plantes també comptaran amb 8 dormitoris dobles i 4 d’individuals, a més d’altres serveis complementaris. En total, se situaran 20 llits, amb servei propi per cada habitació. L’edifici, que va rebre la visita del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, també disposarà de 60 plaques fotovoltaiques.

El pressupost ha ascendit 5 milions d’euros, finançat pels fons Next Generation, Generalitat, la Diputació de Tarragona i el Ministeri de Transició Ecològica

