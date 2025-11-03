Política
L'Ajuntament de Tortosa obre expedient sancionador a Acciona per incomplir el contracte de neteja i recollida de brossa
L'alcalde, Jordi Jordan, retreu a la concessionària deficiències del servei i manca de transparència
L'Ajuntament de Tortosa ha obert un expedient sancionador a l'empresa Acciona, concessionària del servei de neteja de la via pública i recollida de residus, per l'incompliment de diversos punts del contracte. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha comparegut per anunciar públicament la mesura i exigir a l'empresa que esmeni les mancances. Ha explicat que Acciona no ha aportat la informació requerida sobre les rutes del servei de neteja o l'inventari de contenidors de residus, entre d'altres. També ha apuntat que els horaris de la deixalleria pactats als plecs contractuals no es compleixen. Jordan ha revelat que el govern municipal va encarregar al febrer una auditoria externa sobre el servei que encara no ha finalitzat.