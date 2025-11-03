Mobilitat
Els taxistes del Vendrell, Calafell i Cunit crearan un servei compartit
Els professionals s'uneixen per presentar un projecte conjunt i crear una normativa «justa»
Els taxistes del Vendrell, Calafell i Cunit ha arribat a un acord per unir-se i plantejar, en els pròxims dies, la creació d’una àrea de servei conjunta. Les expectatives de la setmana passada es compliran amb un projecte per la creació d’una normativa que considerin «justa». Segons l’últim comunicat de la unió Élite Taxi Catalunya, durant la setmana que ve se celebrarà una reunió «de coordinació» per establir un sistema de gestió comú. Des de l’entitat afirmen que volen allunyar-se de projectes «basats en decisions improvisades o polítiques», amb l’objectiu de presentar una proposta «sòlida» a l’alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramón Ferré.
En l’anunci de la col·laboració entre entitats de professionals, Élite Taxi ha advertit que l’actual proposta del Consell Comarcal del Baix Penedès «està destinada al fracàs». La reclamació fa referència al projecte que contempla la creació d’una zona compartida única per tota la comarca, una proposta que va ser rebutjada pels conductors professionals del Vendrell, en representació de Radiotaxi Vendrell, argumentant l’augment de possibles irregularitats que podia generar la nova normativa.
El principal objectiu del col·lectiu vendrellenc, ara en conjunt amb els professionals de Cunit i Calafell, és el control dels conductors que no respecten les especificacions de les llicències i carreguen clients a municipis on no ho tenen permès. Un problema recurrent, denuncien, que ara «es pretén blanquejar». La nova normativa, que actualment es troba en tramitació, obligarà als conductors que duguin a terme alguna infracció a treballar dins els seus municipis, i també planteja altes sancions econòmiques, així com la retirada de la llicència.
Els responsables del sector de les tres localitats han indicat que la proposta es votarà a finals de novembre per tal de «garantir un procés democràtic», i els professionals del Vendrell van obtenir durant la setmana passada el suport de l’Ajuntament del Vendrell.