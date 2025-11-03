Economia
El Banc de Terres del Priorat es consolida com a eina clau per recuperar el paisatge agrari
Des dels seus inicis s’hi han inscrit 118 usuaris i s’han recuperat fins a 300 hectàrees de conreu
El Banc de Terres del Priorat s’ha convertit en una eina fonamental per a la recuperació de finques abandonades i el relleu generacional al camp. Impulsat pel Consell Comarcal del Priorat l’any 2019, el projecte facilita l’accés a la terra a persones interessades en treballar-la i promou la producció local i la preservació del paisatge agrari. Actualment, el Banc compta amb 1.042 hectàrees registrades, 62 acords formalitzats i ha permès recuperar 300 hectàrees de conreu.
Més de cent divuit usuaris s’han inscrit al servei, dels quals el 55% són professionals del sector agrari, mentre que la resta desenvolupen projectes d’autoconsum o vinculats a l’oci. Tot plegat desmenteix la idea que ningú vol treballar la terra, i mostra un creixent interès per part de persones amb arrels prioratines —i també d’un 12% d’usuaris de fora de la comarca— que busquen vincular-se al territori a través de projectes agrícoles.
El Banc de Terres s’ha consolidat en el marc del projecte Horitzó Priorat, liderat per l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Comarcal, Paisatge i Sostenibilitat, i finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Les finques recuperades són majoritàriament de vinya i olivera, tot i que també s’hi han incorporat projectes d’apicultura i pastura, que actualment representen el 15% de les hectàrees amb acords actius.
Tot i els avenços, encara hi ha reptes pendents, com la regularització de la propietat de moltes finques o la necessitat d’impulsar projectes de gestió forestal i prevenció d’incendis per recuperar antics espais de pastura. El Consell Comarcal defensa que la cooperació entre administracions, pagesia i entitats és essencial per garantir la viabilitat del sector.
En paral·lel, el projecte Horitzó Priorat ha impulsat un servei de suport al teixit agrari, col·laborant amb la Cooperativa Falset-Marçà a través de l’Espai Test i generant nous acords d’ús de terres. També participa en el Fòrum Agrari del Priorat, en el desplegament del Pla Territorial Sectorial Agrari (PTSAE) i en iniciatives d’intercooperació com els projectes VINCLOP, destinats a millorar la comercialització i distribució del producte local.