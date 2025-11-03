Societat
El poble de Tarragona que representarà Catalunya a la campanya nadalenca de Ferrero Rocher
Altafulla serà un dels 17 pobles espanyols que competiran per aconseguir l'emblemàtica il·luminació nadalenca de la marca
Per primera vegada, la campanya nadalenca “Juntos Brillamos Más” de Ferrero Rocher comptarà amb un poble representant per cada comunitat autònoma, i Altafulla ha estat escollit per portar la llum i l’esperit nadalenc de Catalunya.
La marca del reconegut bombó d’avellana i xocolata daurada, llança cada any “Juntos Brillamos Más”, amb l’objectiu de portar llum i esperit nadalenc a pobles i ciutats d’arreu del país. Enguany, per primera vegada, cada comunitat autònoma tindrà un poble representant, en total 17 pobles de tota Espanya, entre els quals Albaida (Comunitat Valenciana), A Guarda (Galícia) i Balmaseda (País Basc), competiran per aconseguir que les seves places i carrers s’il·luminin amb l’emblemàtica llum daurada de Ferrero Rocher.
La competició es desenvoluparà en quatre fases de votació i els ciutadans podran participar i donar suport al seu poble a través del web oficial de la campanya, on el guanyador s’anunciarà el 15 de desembre.
Franco Martino, Director de Comunicació de Ferrero Ibérica, ha destacat que “la bellesa d’Espanya està en la seva diversitat, i amb aquesta edició volem portar la llum de Ferrero Rocher a tots els racons del país”. La iniciativa, que ja ha il·luminat més de deu pobles en les seves dotze edicions anteriors, pretén generar orgull local, visibilitat turística i promoció del patrimoni de cada comunitat.