Sàmper no tanca la porta a una possible pròrroga de la vida útil de les centrals nuclears catalanes

El conseller diu que la decisió dependrà del govern espanyol però remarca que les inversions requereixen energia

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, saludant l'alcalde de Batea, Joaquim Paladellam a la festa del vi de Gandesa

El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, saludant l'alcalde de Batea, Joaquim Paladellam a la festa del vi de GandesaJordi Marsal

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El Govern no tanca la porta a una possible pròrroga de la vida útil de les centrals nuclears catalanes més enllà de la data de tancament anunciada.

Tot i assegurar que la decisió és competència i depèn exclusivament del govern espanyol, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha recordat que per garantir la viabilitat de les noves inversions industrials previstes al país cal, d'una banda, disposar de sòl industrial i, sobretot, de subministrament energètic. 

«Volem tenir energia. D'on vingui? Diria que pràcticament ens és igual», ha assegurat. Caldrà abans també que l'empresa propietària trameti la sol·licitud formal, tal i com han fet aquesta setmana els gestors de la central extremenya d'Almaraz.

