Educació
Un de cada quatre alumnes d'ESO a Tarragona canvia de centre o s'incorpora fora de termini
Educació va registrar més de 2.200 moviments d’estudiants a la ciutat el curs passat
L'Alt Pirineu i Aran, i les comarques de Ponent van ser les regions amb més incidència de matrícula viva a l'ESO el curs passat en proporció tenint en compte el nombre d'alumnes que van començar el curs.
Tal com va publicar fa uns dies l'ACN, un total de 27.254 alumnes es van incorporar per primer cop al Servei d’Educació de Catalunya fora dels períodes de matriculació ordinaris establerts, i el total de moviments va ser de 77.743, que no correspon al nombre d'alumnes, ja que un mateix estudiant pot fer més d'un canvi al llarg del curs.
En una resposta parlamentària a una pregunta de la CUP, Educació ha fet públiques les dades per municipi, encapçalades per Barcelona ciutat, amb 13.854 moviments d'alumnes al llarg del 2024-25.
En nombres absoluts, la capital catalana és la població amb més matrícules vives, seguida de l'Hospitalet de Llobregat (3.579), Lleida (2.545), Sabadell (2.312) i Tarragona (2.277). Així, la comarca del Barcelonès lidera el rànquing amb 21.357 moviments d'alumnes al llarg de l'any, per davant del Vallès Occidental (8.470), el Baix Llobregat (6.656) i el Maresme (3.718).
Ara bé, la incidència d'aquesta circumstància a les àrees més poblades és, en pes relatiu, menor a altres zones, com a les comarques de Lleida i les pirinenques. Així, a la regió educativa de l'Alt Pirineu i Aran constaven 2.743 alumnes matriculats a l'ESO a principi de curs, però durant el curs les aules van veure 1.102 moviments d'estudiants (una xifra –de moviments i no d'estudiants– que correspon a un 40% dels matriculats), tenint en compte que un mateix alumne pot generar més d’un flux al llarg d’un curs escolar. La Vall d'Aran (49%) és la comarca amb més incidència, seguit de la Cerdanya (46,6%), el Pallars Jussà (39,6%) i l'Alt Urgell (39%).
La regió educativa de Lleida (31,1%) és la segona on la matrícula viva es fa notar més, amb 5.496 moviments per un total de 17.650 alumnes matriculats a principi de curs. Així, el Pla d'Urgell (36,6%), les Garrigues (35,6%) i la Segarra (35,4%) van just darrere de les comarques pirinenques en el pes dels moviments d'alumnes al llarg del 2024-25. A Lleida ciutat es van registrar 2.545 incorporacions d'alumnes i canvis i 8.142 estudiants matriculats a principi de curs.
D'altra banda, Tarragona és la tercera regió educativa amb un pes relatiu més alt del fenomen (26,7%), i la ciutat homònima compta 2.277 moviments, tenint en compte que a setembre hi havia 6.568 estudiants matriculats.
Després del Barcelonès, la Catalunya Central i les comarques gironines segueixen Tarragona al rànquing. La ciutat de Girona va registrar el curs passat 1.644 canvis i 5.587 estudiants matriculats a principi de curs. Les Terres de l'Ebre, el Penedès, el Vallès Occidental, la regió de Maresme-Vallès Oriental i el Baix Llobregat estan per sota de la mitjana en matrícula viva.
.