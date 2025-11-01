Societat
Creix la mortalitat viària a Tarragona: 26 víctimes el 2025, amb l’AP-7 com a via més tràgica
El Baix Camp encapçala les víctimes mortals a la demarcació
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que a l'octubre han mort 9 persones a les carreteres catalanes. Són 6 menys que el mateix mes de l'any passat, quan se'n van registrar 15. Des de l'1 de gener fins al 31 d’octubre d’enguany 121 persones han mort en 113 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Sis víctimes mortals més que durant el mateix període de l’any passat, quan van perdre la vida 115 persones en 107 sinistres mortals. Si ho comparem amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius, la reducció de la sinistralitat és del 22%. Pel que a ferits greus, al llarg d’aquests primers nou mesos, se n’han registrat 725, una xifra lleugerament superior als 655 del mateix període de l’any passat.
D’altra banda, de les 121 víctimes mortals d’aquest 2025, 95 eren homes i 26, dones, i pel que fa als ferits greus, la proporció és similar, en la qual el 75% són homes i el 25%, dones.
Les víctimes mortals de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes) representen més del 40% dels morts, concretament el 44,6% del total. En aquest sentit, 37 eren motoristes, 12 vianants i 5 ciclistes. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (37), tot i que n’han mort set menys que l’any passat, i suposen el 30,5% del total de víctimes. Pel que fa a vianants (12), n’han mort tres més en comparació amb el 2024.
Davant aquesta sinistralitat dels col·lectius més fràgils, el Servei Català de Trànsit fa una crida a motoristes, vianants i ciclistes a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes d’aquests col·lectius. La resta de morts a les carreteres viatjaven en turisme (51), camió (9) i furgoneta (7).
Pel que fa al tipus d’accidents, dels 113 sinistres mortals, 37 han estat accidents simples, 30 xocs frontals, 18 col·lisions laterals, 10 encalços i 12 atropellaments.
I segons les vies, les carreteres que de moment acumulen més morts són l’AP-7 (13), la C-58 (9), N-II (8) i l’A-2 (7). Així i tot, el SCT considera que, en general, es manté la dispersió en la sinistralitat de la xarxa viària. La C-12 ha registrat enguany 4 morts i la C-25, C-31 i C-16, 3 respectivament.
Augmenten les víctimes mortals entre els joves
Pel que fa a l’edat de les víctimes mortals, la franja que aglutina més morts és la de 25 a 34 anys (25) Així, fins al 31 d’octubre, 47 menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres, el 37,5% del total de morts, i 15 joves morts més que l’any passat (32). En concret, hi ha hagut 20 morts de 15 a 24 anys, 25 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys.
Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, 56 han tingut lloc en dia feiner i els altres 65 en cap de setmana, festiu o vigília de festiu o operació especial.
La sinistralitat augmenta a tres demarcacions
La sinistralitat viària mortal fins al 31 d’octubre indica que les víctimes mortals per accident de trànsit han augmentat a tres de les quatre demarcacions catalanes. A Barcelona 53 persones han perdut la vida a les carreteres, les mateixes que el 2024. En aquesta demarcació han mort 24 dels 37 motoristes. El Vallès Occidental (11), el Baix Llobregat (7) i Osona i Maresme (6) són les comarques que de moment sumen més morts.
A la resta de demarcacions, a Girona enguany hi ha hagut 18 morts, un més que l’any passat. La comarca gironina que acumula més morts és la Selva, amb 8. La demarcació de Tarragona, amb 26 morts enguany, registra 3 morts més respecte del mateix període de l’any passat.
La comarca que ha registrat més víctimes fins ara és el Baix Camp (6) i l’AP-7 en aquesta demarcació acumula 8 morts. Per últim, a Lleida aquest octubre han mort 2 persones en accidents de trànsit i enguany s’han registrat 24 víctimes mortals a les carreteres lleidatanes, 2 més que el 2024. La comarca lleidatana amb més morts és el Segrià (14).