Política
Xavier Puig pren possessió com a diputat de la Diputació de Tarragona
Al ple d’aquest divendres també s’ha aprovat la modificació del Pla Impuls Dipta, que ha incrementat la seva dotació fins a 162M €, i una modificació de crèdit que permetrà impulsar diverses iniciatives a la demarcació
Durant la sessió plenària d’aquest divendres, Xavier Puig, conseller a l’Ajuntament de Tarragona, ha pres possessió com a diputat de la Diputació de Tarragona dins del grup d’ERC, en substitució de Sílvia Puerto, que va renunciar al seu càrrec tal com estava previst des de l’inici del mandat.
La sessió, celebrada aquest divendres, ha començat amb la lectura d’una declaració institucional de suport als municipis de les Terres de l’Ebre afectats pels forts aiguats provocats per la DANA Alice, que van causar importants danys a infraestructures, habitatges i serveis essencials.
Entre els punts aprovats al Ple, destaca la modificació del Pla Impuls Dipta, que incrementa la seva dotació fins a 162 milions d’euros, amb un augment de 15 milions d’euros respecte a la dotació inicial. Aquesta modificació permet reordenar la planificació i distribució de les inversions entre els municipis, establint criteris per als nous projectes.
A més, s’ha aprovat una modificació de crèdit que afegeix 946.507,36 euros al pressupost, destinats a impulsar iniciatives en àmbits estratègics com la cultura, l’esport i l’acció social a la demarcació.
El ple també ha ratificat la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de les taxes per serveis i activitats delegades a BASE – Gestió d’Ingressos, que permet repercutir als ajuntaments els costos derivats del fraccionament de padrons. Tanmateix, la Diputació recorda que, des del 2017, els ciutadans poden utilitzar el compte de pagament personalitzat, que permet fraccionar els tributs en 9 mesos sense interessos.