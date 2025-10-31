Habitatge
Vila-seca posa en marxa un nou ajut per rehabilitar habitatges buits destinats al lloguer assequible
L’Ajuntament de Vila-seca, a través de l’Oficina Local d’Habitatge, ha anunciat la creació d’una nova línia de subvencions destinada a incentivar la rehabilitació d’habitatges buits amb l’objectiu d’ampliar el parc de lloguer assequible del municipi.
El programa ofereix ajuts de fins a 15.000 euros per habitatge, amb una bestreta del 20% de l’import concedit, i cobreix despeses vinculades a obres de rehabilitació, millora de l’accessibilitat, eficiència energètica i honoraris tècnics, així com la gestió de la cèdula d’habitabilitat i el certificat energètic.
Per poder optar a la subvenció, és imprescindible que els habitatges s’incorporin a la Borsa de Lloguer de l’Oficina Local d’Habitatge durant un període mínim de cinc anys. Poden sol·licitar-la persones físiques o jurídiques propietàries o usufructuàries d’habitatges buits a Vila-seca, tot i que queden excloses les entitats financeres, els grans tenidors i els edificis amb deficiències estructurals en els elements comuns.
Les obres subvencionables inclouen l’arranjament de banys i cuines, la substitució o reparació d’elements deteriorats com portes, terres i finestres, la millora de l’accessibilitat i la instal·lació o renovació de sistemes per a una major eficiència energètica.
Les sol·licituds es podran presentar a partir de la segona quinzena de novembre, presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge (c. Major, 12) o a través de la seu electrònica municipal. A més, l’Ajuntament ha programat diverses sessions informatives obertes a la ciutadania: el 5 de novembre a les 18 h al Centre Cívic i Cultural el Colomí, l’11 de novembre a les 18 h al Centre Cívic i Cultural de la Pineda i el 14 de novembre a les 11 h al Centre Cívic i Cultural de la Plana.