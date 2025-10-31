Cultura
Salou recupera el Xalet Fort durant la festa de Segregació
L’edifici centenari acollirà serveis municipals amb l’estructura reformada
Salou va combinar la història amb la tradició coincidint el 36è aniversari de la Segregació de Salou amb la inauguració del recuperat i reformat Xalet Fort. Una edificació emblemàtica, patrimoni del noucentisme salouenc, que ha patit una rehabilitació integral finançada íntegrament pel consistori. Ara, l’edifici es convertirà en un nou espai públic obert als ciutadans, que pretén «recordar els inicis del municipi». «Avui celebrem no només el Día de la Segregació, sinó també la recuperació d’un símbol», va destacar l’alcalde de Salou, a Pere Granados, durant la seua intervenció.
L’immoble, propietat de Francisco Fort Romeu i edificat l’any 1922, es va adquirir per part govern salouenc el 2013 amb la «voluntat de preservar-lo». Els obres de reforma s’han desenvolupat en dos fases, amb voluntat de conservar l’essència original. La primera es va focalitzar en la restauració de la façana i la coberta, marcades pel deteriorament, deixant espai per|per a una rehabilitació integral dels espais interiors, la «millora de l’entorn» i la recuperació de la vegetació. A Salou, actualment, es conserven catorze edificis de valor patrimonial.
Durant la visita, els assistents han pogut observar el manteniment de l’interior, que conserva les rajoles hidràuliques i l’escala noble que porta a la torre mirador, incorporant noves instal·lacions amb més accessibilitat. La nova sala de la planta baixa també servirà per acollir activitats culturals, expositives i de «participació ciutadana» i acollirà un punt d’informació, mentre que la primera planta serà la seu de la Càtedra d’Innovació Turística de la Costa Daurada de la URV, impulsada pel consistori, amb tres despatxos i una sala de reunions. «Som un municipi modern amb una història mil·lenària», afirmava l’alcalde amb referència a la importància de la inauguració. El principal objectiu és explicar com vivien els visitants de Salou fa un segle.
L’alcalde també destacava la creació d’una Ruta modernista, on es repassarà la història salouenca visitant monuments emblemàtics amb motiu de la celebració de la localitat. D’acord amb Granados, el consistori valora «molt positivament» la «recuperació del patrimoni històric», que ara servirà com a punt funcional per al municipi en més sumar un lloc més d’interès per als visitants. El projecte també inclourà la creació d’un Centre d’interpretació del patrimoni arquitectònic, modernista, noucentista de Salou.
Coincidència històrica
La inauguració va coincidir amb la data històricament reconeguda de la segregació del municipi de Salou respecte a Vila-seca, un 30 d’octubre de 1989. El municipi rebia el reconeixement sobre la seua «personalitat jurídica pròpia», convertint-lo en una de les localitats més joves del territori.