El Patronat Municipal d’Esports de Valls celebra 40 anys amb reconeixements especials

El pavelló Joana Ballart acull l’acte inaugural amb la participació de treballadors, treballadores i les persones que han presidit el PME, a més d’entitats i clubs esportius

L’acte ha estat conduït per les periodistes Aina Mallol i Montse Solé

L’acte ha estat conduït per les periodistes Aina Mallol i Montse SoléManel R Granell

El Patronat Municipal d’Esports (PME) de Valls va iniciar ahir els actes commemoratius del seu 40è aniversari, amb un acte inaugural al Pavelló Joana Ballart que va reunir treballadors actuals i antics del Patronat, regidors que han presidit l’entitat, així com representants d’entitats i clubs esportius de la ciutat.

La celebració va ser presidida per l’alcaldessa, Dolors Farré, acompanyada per la representant territorial de l’esport al Camp de Tarragona, Estefania Serrano, i va incloure un emotiu reconeixement a totes les persones que han format part del PME al llarg de les quatre dècades. Un dels moments més destacats va ser quan Eduard Moreno, treballador amb més antiguitat i un dels impulsors de la creació del Patronat, va rebre una dessuadora commemorativa de mans de l’actual regidor d’Esports i president del PME, Enric Garcia. Aquesta peça de roba es lliurarà a partir d’ara a tots els membres del Patronat.

L’acte, conduït per les periodistes Aina Mallol i Montse Solé, va comptar amb la presència de famílies que han participat generacions consecutives en les activitats del Patronat i la projecció d’un vídeo commemoratiu amb testimonis de persones vinculades al PME, incloent esportistes destacats com la maratoniana Marta Galimany i el jugador d’hoquei patins Jepi Selva.

Durant la cerimònia, també es va presentar el nou disseny de la imatge gràfica del Patronat, obra de Dani Rull, i el nou lema institucional: “Fes esport, fes Valls”, que simbolitza els valors de l’activitat física i el sentit de pertinença a la ciutat.

En un dels moments més emotius, es va fer un homenatge als expresidents del PME, amb el lliurament d’una medalla commemorativa a les deu persones que han presidit l’entitat al llarg dels anys. L’alcaldessa Dolors Farré va tancar l’acte destacant que “fer esport és cuidar-nos, créixer, compartir i, per tant, també és fer ciutat. Són 40 anys d’èxit i d’una història compartida que han fet del Patronat la casa de l’esport a Valls”.

Els actes del 40è aniversari continuaran al llarg del 2026, amb un programa obert a tota la ciutadania, entitats i esportistes. Actualment, el PME ofereix serveis a més de 6.000 usuaris setmanals, consolidant-se com un pilar essencial de la vida esportiva vallenca i un agent clau en la promoció de l’esport,

