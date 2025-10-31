Esport
Obertes les inscripcions per a la Caminada del Pont del Diable a Torredembarra
L'excursió es farà el 25 de gener de 2026 amb un límit de 350 participants i tindrà un recorregut total de 22 km
Ja es poden formalitzar les inscripcions per a la Caminada del Pont del Diable, que es celebrarà el 25 de gener de 2026 a Torredembarra. Les inscripcions online estaran disponibles fins al 18 de gener a les 23.59 h a través del web d’Esports, on també es pot consultar el reglament. Els que prefereixin inscriure’s presencialment podran fer-ho el 19 de gener, al Pavelló Municipal Sant Jordi, de 9 a 13 h i de 17 a 20 h. Un cop s’esgotin les places, no serà possible afegir més participants.
La caminada té un recorregut de 22 km amb un desnivell acumulat de 320 m i un límit de 350 participants. El preu de la inscripció és de 15 €, que inclou l’autobús, avituallaments, samarreta, bossa, sortejos, dinar popular i assegurança temporal.
L’organització corre a càrrec de l’Ajuntament de Torredembarra, amb la direcció tècnica del Club Excursionisme Torredembarra, amb l’objectiu de fomentar l’esport i la convivència fent senderisme pels voltants de la comarca. La caminada està oberta a tots els públics acostumats a caminar; els menors de 16 anys han d’anar acompanyats dels pares o tutors.
La concentració de tots els participants tindrà lloc a les 7.45 h a l’aparcament del Pavelló Municipal Sant Jordi, des d’on a les 8.15 h sortiran amb autobús cap al Pont del Diable, lloc on començarà la caminada a les 9 h. Durant el recorregut hi haurà un punt d’avituallament de líquids i sòlids al Camp de Golf del Catllar.
La ruta, amb un temps màxim de cinc hores per completar-se, finalitzarà al Pavelló Municipal dels Caus, on els participants podran gaudir d’un dinar popular i participar en els sortejos d’obsequis preparats per l’organització.