Política
Junts per Altafulla denuncia un presumpt suborn des de l’alcaldia
El consistori insisteix la materialització d’una «campanya de desgast» contra el govern municipal
El grup municipal de Junts per Altafulla ha presentat una denúncia per un presumpte delicte de suborn provinent de l’alcaldia, afectant el regidor Tomás Serra. El cap del grup de l’oposició, Toni Capell, va ser l’encarregat d’interposar la reclamació al Jutjat del Vendrell, segons va mencionar-se al ple del passat dilluns. La principal justificació per la denúncia va ser el nomenament del llavors regidor de Junts, Tomás Serra, com a tinent d’alcalde. Poc després d’aquest fet, l’edil va ser expulsat del grup municipal, tot i que ara el grup defensa que «va beneficiar-se d’un càrrec i sou superiors». «Serra no va obeir les disposicions de Junts i l’Ajuntament va provocar els pressupostos», han assegurat des de Junts.
Des del consistori s’insisteix que el regidor no va rebre cap millorar salarial, ja que la seva expulsió va executar-se després del seu nomenament com a primer tinent d’alcaldia. Legislativament, els regidors no adscrits «no poden optar a millores de les seves condicions», ha recordat l’alcalde d’Altafulla, Jordi Molinera. Segons el batlle, l’Ajuntament altafullenc ha rebut el posicionament favorable per part dels serveis jurídics de la Diputació de Tarragona i assegura que l’acció de Junts prové, principalment, del fet que el trencament del grup pel nomenament de Serra no va «tirar endavant una moció de censura» contra el govern actual.
Segona denúncia
La primera denúncia se suma a la presentada el passat 1 d’agost a l’Oficina Antifrau, en relació amb els serveis jurídics demanats des de l’alcaldia. Junts argumenta que l’alcalde del municipi va comptabilitzar unes «despeses d’advocacia no justificades». D’acord amb el grup, Molinera va utilitzar els serveis jurídics de l’Ajuntament «a títol personal», no com a alcalde, «sinó com a ciutadà». Ara, Junts per Altafulla assegura que la denúncia ja ha estat admesa per Antifrau.
L’alcalde de la localitat ha tornat a argumentar que les denúncies formen part d’una «campanya de desgast» contra el govern municipal, en la mateixa línia que l’assetjament per les xarxes socials denunciat pel batlle després de rebre diversitat d’amenaces durant, gairebé, dos anys. «Ens preocupa enormement que Junts i Alternativa se centrin més en la nostra defensa legal, que en les amenaces», ha confessat Molinera, que assegura que «encara hi ha algú que no accepta la seva derrota». Respecte a l’ús dels serveis jurídics, l’alcalde també ha explicat que el seu ús és totalment regulat. «Les amenaces arriben referint-se a mi com a alcalde. La demanda d’un advocat també», indicava el batlle.