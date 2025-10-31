Política
Constituïda l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona
La nova entitat neix amb l’objectiu de fomentar la cooperació institucional i el desenvolupament compartit del territori.
Aquest divendres 31 d’octubre s’ha formalitzat la constitució de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, amb la participació dels alcaldes i alcaldesses de Salou, Reus, Tarragona, Constantí, la Canonja, Cambrils i Valls. La nova entitat neix amb l’objectiu de fomentar la cooperació institucional i el desenvolupament compartit d’aquest territori, que concentra un dels principals pols econòmics i demogràfics de Catalunya.
Durant la sessió fundacional, s’ha acordat que el comitè directiu estarà format per tots els batlles signants i que la presidència inicial recaurà en Roc Muñoz, alcalde de la Canonja. Les vicepresidències seran pels alcaldes de Valls i Salou, mentre que l’alcalde de Constantí exercirà de secretari.
També s’ha establert que, durant el primer semestre del 2026, es convocarà una nova assemblea per renovar l’executiva i permetre la incorporació de nous municipis al projecte. En la mateixa reunió s’ha aprovat el protocol d’adhesió, que regula el procediment d’entrada de nous membres i els mecanismes de col·laboració amb altres administracions, entitats públiques i agents privats.
Un altre dels acords destacats ha estat l’aprovació d’un sistema de quotes per trams de població, que té en compte les diferències pressupostàries entre municipis. Aquest model busca garantir la sostenibilitat econòmica de l’associació i, alhora, facilitar la participació dels ajuntaments més petits.
A més, s’han definit set o vuit comissions de treball que començaran a operar de manera immediata per desenvolupar les principals línies estratègiques del projecte metropolità.
Finalment, s’ha creat la figura del comissionat de l’Associació, un càrrec no retribuït que tindrà la funció de representar institucionalment l’entitat, promoure el consens entre municipis i coordinar l’execució del pla anual de treball. Aquesta responsabilitat l’assumirà l’actual cap de gabinet de la vicepresidència primera de la Diputació de Tarragona, que ja col·labora en la coordinació del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona.