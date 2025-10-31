Política
Constantí s’adhereix a l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona
El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat en sessió extraordinària celebrada aquest dijous 30 d’octubre la constitució de l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona
El Ple de l’Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous, 30 d’octubre, en sessió extraordinària, la constitució i adhesió del municipi a l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, de la qual serà membre fundador. La proposta va comptar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC), l’abstenció de VOX i el vot en contra d’ERC.
L’objectiu de l’associació és actuar com a plataforma institucional per promoure els interessos comuns dels municipis de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona i impulsar una visió metropolitana compartida, amb la finalitat de construir progressivament un espai metropolità capaç d’articular dinàmiques col·laboratives entre municipis i altres agents del territori. També es van aprovar els estatuts de l’entitat.
Durant el mateix Ple, es va aprovar inicialment el projecte d’expropiació dels propietaris que no s’han adherit a la Junta de Compensació del PPU-13, a la zona de les Gavarres, dins del terme municipal de Constantí. Aquesta proposta va rebre els vots a favor del PSC, l’abstenció de VOX i el vot en contra d’ERC.
Amb aquesta aprovació inicial, s’obre un període d’informació pública d’un mes, durant el qual els propietaris i interessats podran consultar el projecte i presentar al·legacions.