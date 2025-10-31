Economia
El conseller Miquel Sàmper visita Cambrils per impulsar projectes estratègics de desenvolupament econòmic
La jornada de treball ha inclòs reunions amb l’alcalde i els portaveus municipals, trobades amb empresaris locals i una visita a l’Escola d’Hoteleria i Turisme
El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha realitzat aquest dijous una visita institucional a Cambrils per abordar diversos projectes clau per al futur econòmic del municipi. Acompanyat per la delegada territorial del Departament, Mar Giné, el conseller ha mantingut una jornada de treball intensa amb l’Ajuntament, el teixit empresarial i el sector educatiu.
La visita s’ha iniciat a l’Ajuntament de Cambrils, on Sàmper s’ha reunit amb l’alcalde, Oliver Klein, i els portaveus municipals que formen part del govern local. En la trobada, s’han tractat qüestions relacionades amb la promoció econòmica, el suport a l’empresa local, el foment de l’ocupació i altres projectes estratègics vinculats als principals sectors productius del municipi.
Posteriorment, el conseller ha mantingut una reunió amb empresaris de diferents àmbits —turisme, construcció, nàutica, comerç, noves tecnologies i indústria— per escoltar les seves necessitats i explorar vies de col·laboració públicoprivada que permetin impulsar noves oportunitats de creixement.
La jornada ha finalitzat amb una visita a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, on Sàmper ha conegut de prop les instal·lacions, els programes formatius i els projectes d’un centre referent en la formació professional vinculada a la gastronomia i el turisme a Catalunya.
L’alcalde de la vila ha valorat molt positivament la trobada: “La visita del conseller Sàmper ha estat molt profitosa. Hem pogut traslladar-li els vectors estratègics per al desenvolupament econòmic de Cambrils i compartir una visió conjunta sobre la importància de donar suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria”.
Klein ha destacat també el “compromís i la predisposició del Departament per treballar conjuntament amb Cambrils”, subratllant que la ciutat “té un gran potencial en sectors com el turisme, la nàutica o la restauració, però també en àmbits emergents com la logística i la intel·ligència artificial”.