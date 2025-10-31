Seguretat
La Conca de Barberà instal·larà càmeres per millorar la vigilància policial viària
El projecte contempla emplaçar dispositius de lectura de matrícules per identificar vehicles robats o d’interès
La Conca de Barberà contemplarà l’opció d’instal·lar càmeres de lectura de matrícules a les carreteres de la comarca per millorar el servei policial. El Departament d’Interior dels Mossos d’Esquadra van presentar el projecte, anomenat LECTIO, a tots els alcaldes del territori, amb una notòria acceptació. L’objectiu és l’emplaçament estratègic de videocàmeres que ajudin a les autoritats de la zona en la identificació de vehicles robats o sospitosos a través de «sistemes d’alta tecnologia».
Segons el director dels Serveis Territorials de Tarragona, Carlos López, la proposta prioritzarà la instal·lació de dispositius en municipis de la comarca que, actualment, no tinguin un servei de Policia Local. En el cas de la Conca de Barberà, només Montblanc té aquesta disposició. D’acord amb les condicions que es demanaran per la consecució del projecte, els municipis que ja disposin de aquest servei faran ús de les càmeres ja existents.
La proposta, però, encara es troba en una fase inicial després de la presentació dels Mossos. Manquen encara els informes tècnics del projecte per demostrar la seva viabilitat i, el més important, l’adaptació dels municipis al funcionament del sistema de càmeres. «Si un municipi està interessat, haurà de valorar què necessita per portar-ho a terme» explica el director dels Serveis Territorials.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà veu la proposta «amb bons ulls», malgrat que també indica que la responsabilitat recaurà en les localitats. A més, asseguren que els municipis que «ja tenen càmeres» hauran d’analitzar si el programa del sistema tecnològic «encaixa» amb el seu equipament. La institució adverteix que els projecte encara està fent els primers passos, i que després de les comprovacions tècniques, també s’observarà quin tipus de càmeres haurà d’instal·lar-se en cas que sigui necessari.
Proposta contrastada
El projecte LECTIO no parteix de zero, sinó que té experiència al territori. Com expliquen des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el Baix Penedès fa un any que utilitza en sistema de càmeres de lectura de matrícules, tot i que destaquen que el procés «va ser lent». Les Terres de l’Ebre esperen, des del 2022, la posada en funcionament del sistema, després de determinar quins municipis acollirien la proposta. En total, d’acord amb dades proporcionades per Imagina Ràdio, al territori ebrenc el 83% dels municipis podran fer ús del sistema de vigilància, prioritzant també les poblacions sense Policia Local.
«Partim que tenim experiència i funciona», ha indicat el López, que qualifica el projecte de «molt bo per la comarca» de la Conca de Barberà. La proposta, impulsada per la Generalitat de Catalunya i la Direcció d’Interior dels Mossos, preveu el seu treball principal per instal·lar-se als municipis de tot el territori entre 2021 i 2025, però allargarà el seu pla d’acció fins a l’any 2028. Els objectius principals són el suport a les autoritats locals, la creació d’una xarxa transfronterera per traspassar dades ràpidament amb altres institucions o països i la identificació de persones i vehicles sospitosos. Inicialment, es van adquirir 48 càmeres, però durant aquest 2025 s’adquiriran 32 més.