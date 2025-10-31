Medi Ambient
Altafulla impulsa una jornada per recuperar les dunes del Fortí dins la 17a edició de Viu la platja!
Es tractua d'una nova acció per recuperar les dunes del Fortí dins la 17a edició de Viu la platja!
L’Associació Mediambiental La Sínia organitzarà el proper dissabte, 8 de novembre, a les 10.30 h, una nova jornada de voluntariat ambiental destinada a continuar la recuperació del sistema dunar de la platja del Fortí d’Altafulla. L’activitat forma part de la 17a edició de Viu la platja!, un projecte de sensibilització i millora del litoral que compta amb la participació de voluntaris, famílies i amants del medi natural.
Prèviament a la jornada, aquesta setmana s’han eliminat diverses espècies vegetals invasores que seran substituïdes per plantes autòctones del litoral mediterrani, amb l’objectiu d’afavorir la biodiversitat i reforçar la protecció natural de la platja davant l’erosió i els efectes del canvi climàtic. Aquesta actuació contribueix a restaurar l’equilibri ecològic d’un espai fràgil i de gran valor ambiental.
La iniciativa busca conscienciar la ciutadania sobre la importància de preservar els ecosistemes costaners, que exerceixen un paper fonamental en la protecció del litoral i en la conservació de la flora i fauna pròpies del territori.
La jornada és oberta a tothom i no cal inscripció prèvia. Els participants rebran informació sobre les espècies autòctones, la seva funció ecològica i els treballs que es duen a terme per mantenir el bon estat de les dunes.