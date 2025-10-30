Mobilitat
El pàrquing de l’estació d’AVE fa els primers moviments, sense terminis
Els vehicles enretirats per Adif a la TV-2231 continuen en una zona de càrrega i descàrrega
El pàrquing low cost de l’estació d’AVE del Camp de Tarragona dona les seves primeres passades, d’una manera irregular. Els vehicles cremats van retirar-se durant aquestes setmanes i des de feia mesos i, fins i tot anys, es trobaven abandonats a la carretera TV-2231, la qual dona entrada al recinte. Segons ha pogut conèixer el Diari Més, els cotxes no han estat totalment enretirats, sinó apartats a una «zona de càrrega i descàrrega» propietat d’Adif, apartada del tram de carretera. La seva retirada deixarà espai als treballs de neteja, que s’efectuaran «a curt termini», així com l’eliminació completa dels vehicles que encara es troben a l’estació. Malgrat tot, l’ens ferroviari estatal no ha pogut determinar quins seran els terminis exactes d’aquestes operacions.
En relació amb la instauració del pàrquing provisional de 110 places, que tindrà l’objectiu de substituir l’aparcament definitiu de 600 places fins a la seva execució, el consistori de la Secuita ha indicat que els treballs d’explanació del terreny «haurien de començar aquesta setmana». Un termini que s’ajustaria a les primeres estimacions que les institucions — la Diputació de Tarragona, Adif i l’Ajuntament de la Secuita — van acordar durant la reunió del 15 d’octubre.
Llarg termini
Tot i els avenços, que encara han de consolidar-se, Adif argumenta que el pàrquing definitiu requerirà temps i que encara es troba «en procés d’estudi». L’afirmació prové de la demanda de l’Ajuntament de la Secuita sobre la gestió de l’aparcament low cost, que rebrà l’ajuda tècnica de la Diputació i, en un futur, de caràcter econòmic, d’acord amb les afirmacions de les parts col·laboradores en el projecte.
L’inici del projecte dependrà també de l’execució de la rotonda a la TV-2231 que millori el tràfic de l’entrada a l’estació que, des de fa 16 ha bloquejat la Generalitat de Catalunya. Ara s’estudia la viabilitat, tot i que les estimacions apunten el 2026 com un any clau per a fer els primers passos reals del projecte.
Després de la neteja de la zona viària, es planteja la creació de les entrades a l’aparcament provisional i el definitiu des de la carretera, per marcar els nous accessos i l’organització que es complementarà amb la rotonda. També s’espera la instal·lació de l’enllumenat al tram, així com de senyalització i les biondes que han de prevenir l’aparcament irregular que, fins ara, havia predominat a l’estació.
El projecte continua pendent des del 2016, i ara es donen les primeres passades d’un projecte que promet regularitzar la zona de l’estació d’AVE, un focus de queixes per l’abandonament de vehicles.