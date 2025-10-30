Política
Salou aprova congelar els impostos i reduïr les taxes de residus segons la participació
El consistori també oferirà un abonament amb el 90% de descompte a visitants del municipi
El govern de Salou ha aprovat la congelació de tots els impostos municipals per l’exercici del 2026. La iniciativa ha estat assegurada pel consistori amb catorze vots a favor i cinc en contra, tot i que no aplicarà cap reducció respecte als increments dels últims dos anys de fins al 20%, un fet que l’oposició s’ha encarregat de recordar durant la sessió plenària. La mesura, segons ha indicat el regidor de Serveis Econòmics, Yeray Moreno, suposarà «l’eliminació d’exigències garantides» als ciutadans del municipi, després de l’«optimització del pressupost» però «sense augmentar la pressió fiscal sobre les famílies». Un «esforç» institucional, tal com ha indicat Pere Granados, que servirà per «garantir la qualitat dels serveis públics».
Dins paquet de mesures anunciat per l’Ajuntament en relació amb la reducció de les taxes fiscals, destaquen la incorporació d’una bonificació de fins al 20% de les taxes de les escombraries, una proposta que el consistori defensa per aconseguir que els ciutadans «facin un ús habitual del punt net municipal fix». D’acord amb Moreno, les bonificacions augmentaran o disminuiran en funció de les vegades que llencin productes a la deixalleria municipal.
Una de les propostes aprovades durant el ple ha estat la creació d’un abonament de temporada de la zona blava per tot el municipi per a no residents, destinat als treballadors, persones amb segons residència o visitants freqüents de Salou. Els perfils indicats per l’Ajuntament, d’acord amb el regidor, són «persones que formen part del grup d’interès» a la localitat, i que podran obtenir aquest avantatge que oferirà el 90% de descompte en les zones de pagament municipals. A més, dins un paquet ampli d’iniciatives, el consistori també ha focalitzat l’atenció en la supressió d’avals bancaris, que se substituirà per poder ajornar, pagar de manera fraccionada, reduir tràmits i eliminar «obstacles» administratius.
Les propostes han estat valorades de manera «positiva» per part del govern, que tot i rebre el suport per la congelació d’impostos, ha rebut crítiques per la resta de mesures i per «no prioritzar» altres aspectes del municipi, segons ha defensat el PP salouenc. «S’hauria d’haver tingut en compte el superàvit que té el consistori», reclamava Mario García, portaveu del grup.
Ple de demandes
Entre la resta de peticions de l’oposició del govern, també s’han fet reclamacions sobre la situació que viu l’Institut-escola Cap de Salou, que ha iniciat el curs amb barracons i sense les instal·lacions previstes per aquest setembre. Segons l’Ajuntament, ja es va anunciar que el recinte estaria llest per al curs 2026-2027, però les demandes, concretament del grup municipal de VOX, han consistit en l’estat actual de les instal·lacions. El mateix grup també ha demanat explicacions sobre la finalització dels treballs a la Biblioteca Municipal i sobre la instauració del Bus urbà, que encara no ha succeït. El servei només va fer una prova el passat setembre, sense novetats.