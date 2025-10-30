Policial
La Policia Local de Torredembarra intensifica la vigilància rural i la prevenció de conductes incíviques
L’objectiu és reforçar la protecció de l’entorn natural i fomentar el civisme als espais públics
La Policia Local de Torredembarra ha posat en marxa un dispositiu especial de vigilància per reforçar dues línies d’actuació prioritàries: la protecció de les zones rurals i la prevenció de conductes incíviques. Aquesta intensificació del servei, activa des de divendres passat, busca fomentar el respecte pels espais naturals i urbans del municipi i garantir una millor convivència ciutadana.
La regidora de Seguretat Ciutadana, M. Carmen Martín, ha destacat que aquestes mesures “s’emmarquen en la voluntat de la Policia Local de treballar de manera preventiva i propera, per preservar tant el nostre entorn natural com els espais urbans compartits”.
L’àmbit rural de Torredembarra és un espai de gran valor agrícola que ha registrat, en els darrers mesos, diverses incidències com abandonament de residus, robatoris en explotacions agrícoles o circulació no autoritzada de vehicles per camins rurals. Davant d’això, la Policia Local ha incrementat la seva presència a les zones rurals i masies, realitzant patrullatges i entrevistes amb residents i gestors d’explotacions, així com punts de control específics a les àrees amb més incidències.
En casos de reincidència o infracció greu, s’aplicaran les sancions previstes a les ordenances municipals, alhora que s’intensificaran les accions de sensibilització per conscienciar la ciutadania sobre la importància de conservar aquests espais.
Paral·lelament, la Policia Local també ha reforçat els dispositius de control i prevenció de conductes incíviques a la via pública. Entre les actuacions més freqüents hi ha la detecció i sanció per abandonament de deixalles, la no recollida d’excrements de gossos o els actes vandàlics sobre el mobiliari urbà.
A més del patrullatge habitual, s’han establert punts de control en zones on s’han detectat abocaments o danys al mobiliari, amb l’objectiu de reduir aquestes pràctiques i promoure el respecte col·lectiu pels espais comuns.