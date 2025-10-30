Medi Ambient
L'Ajuntament de Torredembarra impulsa un projecte per estudiar i protegir el fons marí del seu litoral
Es vol crear una plataforma de monitoratge per tenir dades per actuar contra el canvi climàtic
L'Ajuntament de Torredembarra ha presentat aquest dijous el denominat projecte Marlin, per estudiar i protegir el fons marí del seu litoral. La inciativa té per objectiu caracteritzar i difondre la riquesa dels fons marins i la seva relació amb el patrimoni pesquer local. El projecte està finançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Agricultura, la Generalitat i el consistori, amb el suport del Grup d'Acció Local de Pesca (GALP) i està impulsat per l'entitat Natural Art Reef. L'eix central és crear una plataforma de monitoratge i detecció del canvi per tal d'obtenir dades sobre l'estructura i la funció dels ecosistemes marins locals, així com la seva resposta davant del canvi climàtic.