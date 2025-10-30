Diari Més

Medi Ambient

L'Ajuntament de Torredembarra impulsa un projecte per estudiar i protegir el fons marí del seu litoral

Es vol crear una plataforma de monitoratge per tenir dades per actuar contra el canvi climàtic

Gràcies a aquesta eina, es desenvoluparan mapes detallats dels fons marins i es localitzen àrees d'alt interès ecològic

ACN

L'Ajuntament de Torredembarra ha presentat aquest dijous el denominat projecte Marlin, per estudiar i protegir el fons marí del seu litoral. La inciativa té per objectiu caracteritzar i difondre la riquesa dels fons marins i la seva relació amb el patrimoni pesquer local. El projecte està finançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Agricultura, la Generalitat i el consistori, amb el suport del Grup d'Acció Local de Pesca (GALP) i està impulsat per l'entitat Natural Art Reef. L'eix central és crear una plataforma de monitoratge i detecció del canvi per tal d'obtenir dades sobre l'estructura i la funció dels ecosistemes marins locals, així com la seva resposta davant del canvi climàtic.

