Gastronomia
La Diputació de Tarragona impulsa unes jornades per potenciar la gastronomia del territori
Les "Jornades Gastronòmiques: producció, innovació i restauració", organitzades per la Diputació de Tarragona, volen promoure el producte local i la innovació al sector agroalimentari.
La Diputació de Tarragona ha organitzat unes jornades gastronòmiques amb l’objectiu de posar en valor i donar visibilitat al sector agroalimentari del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.
Sota el títol “Jornades Gastronòmiques: producció, innovació i restauració”, l’activitat s’emmarca dins la iniciativa “Som Gastronomia – Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025” i constarà de dues sessions: l’11 de novembre al Teatre Auditori de Salou (TAS) i el 25 de novembre al Museu de la Mar de l’Ebre, a la Ràpita.
Les jornades combinaran exhibicions culinàries en directe, ponències i espais de trobada professional per fomentar la col·laboració i la innovació dins del sector. A més, volen reforçar la connexió entre la producció agroalimentària, la restauració i el turisme gastronòmic, tres àmbits clau per al desenvolupament econòmic del territori. En aquesta línia, el programa inclou dues exhibicions gastronòmiques en directe amb tastos protagonitzades per xefs amb estrella Michelin.
A Salou, els encarregats del showcooking seran Pep Moreno, del restaurant Deliranto, i Rafel Muria, del Quatre Molins. Per altra banda, A la Ràpita, serà el torn de Fran López, del restaurant Villa Retiro, i Vicent Guimerà, de l’Antic Molí.
A més, durant les jornades hi haurà un espai de networking i trobada de marques amb Denominació d’Origen (DO) i Indicació Geogràfica Protegida (IGP) de la demarcació, on productors i restauradors podran intercanviar experiències i establir sinergies.
El programa es completarà amb la taula rodona “Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre. La regió amb més productes alimentaris” i amb la ponència “Innovació i gastronomia, producció agroalimentària i restauració”, a càrrec de Toni Massanés, director general de la Fundació Alícia, centre de recerca i innovació culinària reconegut per la seva tasca en la promoció d’una alimentació saludable, sostenible i creativa.