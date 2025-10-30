Successos
Detenen dos homes a Reus i Tarragona per robatoris amb força en trasters i compra-venda de material robat
La primera detenció va ser la del lladre i la segona, la del responsable d’un establiment d’objectes utilitzats
Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes per robatoris amb força en trasters de dues comunitats de veïns dels carrers Sant Ferran i Campoamor de Reus, comesos entre els dies 4 i 13 de setembre. Els agents van detenir primer el 24 de setembre un home de 25 anys per tretze delictes de robatori amb força i dos delictes de danys.
Es van recuperar bona part dels objectes robats però la investigació va continuar per trobar la resta de material. Els agents van localitzar un home responsable d’un establiment de compra-venda d’objectes usats de Tarragona que hauria comprat el material robat. L’home, de 36 anys, va ser detingut dimarts per dos delictes de receptació.
Pels volts de les 13.15 hores d’aquest dimarts, els Mossos van dur a terme un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana en l’establiment que regentava l’home al carrer Alguer. Allà van trobar-hi diversos objectes, entre ells un telèfon mòbil valorat en 1.300 euros, el qual constava sostret en un robatori denunciat el passat mes de maig en una població de l’Alt Camp.
Els mossos van trobar un altre mòbil, un ordinador portàtil, un patinet elèctric, diverses eines i un rellotge intel·ligent valorat en 1.000 euros. Així mateix, també es va localitzar un total de 14 documents oficials d’identitat pertanyents a diverses persones.
El propietari de l’establiment, al qual li constaven dos antecedents anteriors de receptació, va donar explicacions incongruents i contradictòries i va ser detingut. Va quedar en llibertat unes hores després amb l’obligació de presentar-se davant de l’autoritat judicial quan sigui requerit. El mateix va passar amb el primer detingut pels robatoris el 24 de setembre.