Successos
Cau a Tarragona una organització criminal dedicada a la logística de narcollanxes i al tràfic de drogues
La Guàrdia Civil deté set persones i fa diferents registres a la demarcació
La Guàrdia Civil ha desarticulat a Tarragona una organització criminal dedicada a la gestió i suport logístic de narcollanxes i al tràfic de drogues. La denominada 'Operació Renavis' es va dur a terme el passat 22 d'octubre en diferents punts de la demarcació i va permetre detenir set persones, d'entre 30 i 50 anys, acusades dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic de drogues, contraban, blanqueig de capitals i defraudació de fluït elèctric.
En concret es van fer tres registres a Reus, dos a Cambrils, un a la Selva del Camp, una Vila-seca i un altre a Santa Bàrbara. En el dispositiu hi van participar 120 agents, que van intervenir 27,2 quilos de cabdells de marihuana, 288 grams d'haixix, 1.015 plantes de marihuana, dues escopetes d'aire comprimit, un matxet, 34.905 euros en efectiu, 7.040 dirhams marroquins, visors nocturns, material per al conreu de marihuana i material relacionat amb la mecànica d'una llanxa.
La investigació es va iniciar l'agost del 2024 quan els agents van saber que en una nau industrial de Reus hi podia haver una narcollanxa. En les vigilàncies a la nau, els agents van observar que hi entraven persones ja conegudes pels investigadors per la seva vinculació en operacions policials anteriors. A finals de setembre van poder detectar com traslladaven el vehicle a una altra nau industrial, a Santa Bàrbara (Montsià).
Va ser allà on van poder comprovar que l'organització havia instal·lat un taller de preparació mecànica de narcollanxes i que hi participaven altres persones que feien llargues jornades de treball per poder preparar l'embarcació. Al gener d'aquest any van introduir el vehicle al mar i van navegar fins al sud de la península Ibèrica, a la zona del mar d'Alboran.
Amb tot, l'organització va continuar donant suport logístic a la narcollanxa i es van desplaçar en diverses ocasions fins a Almeria. Així, els investigats facilitaven queviures als tripulants i els ajudaven en diverses tasques. A més, dos dels pilots habituals residien a la demarcació de Tarragona.
Els investigadors els van poder monitoritzar l'activitat i van poder comprovar com estaven a la narcollanxa durant períodes superiors al mes. Mentre no feien aquesta activitat, es finançaven amb el tràfic de drogues, ja que uns altres membres es dedicaven al cultiu de marihuana i havien establert diferents plantacions al territori, on acumulaven quantitats importants de droga per posteriorment traslladar-la a altres països europeus.