Societat
El Vendrell impulsarà un projecte per reduir la soledat no volguda
La proposta aprovada de Som-Poble ERC fomentarà l’acompanyament a les persones grans
Els grups municipals del Vendrell van aprovar per unanimitat, durant l’últim ple ordinari celebrat d’aquest dilluns, una proposta presentada per SomPoble-ERC que fomentarà l’acompanyament a les persones grans i les persones vulnerables del municipi. La intenció de la iniciativa és reduir la solitud no volguda a la localitat, especialment entre la gent major de 65 anys, que actualment representa un 20% de la població total. El projecte proposa la «millora de la qualitat de vida» de les persones grans a través de l’oferiment, per part del consistori, d’una atenció concreta. El focus proposat per ERC és la promoció d’un envelliment actiu mitjançant la participació en les activitats de la comunitat. Un dels objectius que pretén complir el grup municipal és la reducció de la pressió sobre els serveis sanitaris i socials del municipi, per «prevenir situacions de dependència», a més del reforç de la inclusió en la xarxa social ciutadana del Vendrell.
Així, l’aprovació del projecte impulsarà la incorporació a l’ens municipal d’un servei d’acompanyament personalitzat i un espai de dinamització comunitària. També es plantejarà la creació d’una eina digital «senzilla» per facilitar el contacte entre persones grans, familiars, professionals i entitats.
Entre les accions també destaquen el foment de la col·laboració entre el govern i les entitats socials del municipi, a més de la recerca de línies de finançament supramunicipals, entre aquestes la Diputació de Tarragona o la Generalitat. El projecte, segons han acordat en la proposta de Som Poble, haurà de determinar les accions concretes en un termini de tres mesos, i en cas que no es completi, informar periòdicament de les accions puntuals proposades fins la seua implantació definitiva com a eina d’ajuda al municipi.
Inspiració ciutadana
Durant el ple, el grup municipal d’Esquerra Republicana va fer referència a la iniciativa ciutadana Mai Sols, impulsada per un col·lectiu vendrellenc que, sense recursos, proporcionen assistència als grups vulnerables del municipi amb acompanyament. La proposta ciutadana va intentar institucionalitzar-se, però el consistori va argumentar «la falta de viabilitat i els impediments de tràmits legals» abans de denegar el projecte. D’acord amb Som Poble, es demana «reconeixement» per a la proposta que, argumenten, «no ha de xocar-se amb cap impediment» sinó amb «voluntat política».
Des de l’any 2015, l’augment de persones d’edat avançada a capital del Baix Penedès ha estat del 33%, una dada que també ha incrementat els indicadors de vulnerabilitat per tot el municipi.