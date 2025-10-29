Laboral
Els treballadors de Repsol denuncien la mala qualitat del menjar als menjadors de les fàbriques
Empleats han viatjat fins a les oficines de Madrid per denunciar que volen «menjar en condicions dignes i segures»
Desenes de treballadors dels complexos industrials de Repsol s'han desplaçat aquest dimecres fins a les oficines centrals de l'empresa a Madrid «per poder menjar en condicions dignes i segures», segons han declarat.
La plantilla denuncia que «els menús que se serveixen als menjadors de les fàbriques presenten una qualitat tan baixa que comprometen la salut i el benestar de la plantilla. El que hauria de ser un servei bàsic s'ha convertit en una font diària de malestar i indignació». Els treballadors asseguren que s'han vist abocats a aquesta mesura extraordinària després de mesos de reclamacions internes sense resposta per part de la Direcció.
«En situacions de prolongació de jornada i alta càrrega de treball, és vital disposar d’un àpat de qualitat i a temps per poder continuar amb les nostres funcions», denuncia una operadora de planta. «Desplaçar-se fins a Madrid suposa un esforç extra en temps i diners, però és l’única alternativa viable per menjar en condicions davant del que se’ns ofereix a les fàbriques», afegeix.
Des del Sindicat de Treballadors (STR) qualifiquen la situació de «vergonyosa i humiliant», i acusen la Direcció de Relacions Laborals de Repsol d'ignorar reiteradament les queixes i de girar l'esquena a les condicions bàsiques del seu personal.
«Que un treballador hagi de recórrer centenars de quilòmetres per poder menjar alguna cosa decent reflecteix l’abandonament de Repsol envers la seva pròpia plantilla», afirma Javier Marín, responsable d'Acció Sindical de l’STR. «No parlem d’un luxe ni d’un caprici, sinó de salut, respecte i condicions laborals essencials. Repsol presumeix de cuidar el talent, però oblida el més fonamental: tenir cura de les persones que sostenen la seva producció».
L’STR exigeix a la Direcció de Relacions Laborals una solució immediata que garanteixi una alimentació digna, nutritiva i segura a tots els centres industrials, amb temps i espais adequats per poder menjar. Així mateix, recorda que una alimentació adequada forma part de les condicions mínimes de seguretat i salut laboral, i que no complir-ho constitueix una vulneració greu dels drets de la plantilla. «Menjar bé a la feina no és un privilegi, és un dret. I no pararem fins que es respecti», conclou Javier Marín.