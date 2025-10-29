Successos
Diversos ferits i una persona gran atropellada en 4 accidents a les carreteres de Tarragona
En les darreres hores s’han registrat diversos accidents a Montblanc, Vandellòs i Reus
Hores complicades a les carreteres de Tarragona, on s’han produït diversos accidents de trànsit. A Montblanc, un camió i un cotxe han col·lidit a l'N-240 en direcció a l’A-27, a causa de la boira. Fins al lloc s’han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han rebut l’avís a les 08.24 hores.
Un dels vehicles ha quedat ocupant el carril central, així que els Bombers han hagut d’apartar-lo i, posteriorment, netejar la calçada. Dues persones han resultat ferides i traslladades a l’hospital de Valls. L’accident ha provocat retencions en els dos sentits de la marxa encara que, en aquests moments, la situació es troba totalment normalitzada.
D’altra banda, a Vandellòs s’ha produït un accident de trànsit per aquaplàning a la C-44, que ha provocat que el vehicle quedés bolcat lateralment. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat també dues dotacions dels Bombers que, quan han arribat, s’han trobat ja amb la persona que ha tingut l’accident fora del cotxe.
Finalment, també s’han registrat incidents a Reus. A l’avinguda Pere el Cerimoniós, un vehicle ha atropellat una persona d’edat avançada, mentre que a la T-315 un cotxe ha sortit de la via i ha xocat contra la mitjana. La conductora, de 32 anys, ha resultat ferida lleu i ha estat evacuada a l’hospital de Reus.