Rercerca
La Diputació aportarà el personal del nou Centre d’Innovació Territorial de Falset
El projecte, que s'instaurarà a Falset, planteja una inversió total de 850.000 euros en els pròxims cinc anys
El conveni per la instal·lació a Falset del Centre d’Innovació Territorial (CIT) s’ha formalitzat amb diversos canvis respecte a l’informe inicial. La Diputació de Tarragona, en referència a l’aportació de personal per a l’impuls del projecte, tindrà la principal responsabilitat. La iniciativa, gestionada conjuntament entre la institució provincial i el Ministerio para la Transformación Ecológica, detalla en un nou informe les competències de cada ens, destacant el paper com a subministrador de la Diputació amb relació als «professionals contractats expressament» que gestionaran el funcionament del centre. Les primeres informacions situaven aquesta competència en mans del Ministeri, que ara només figurarà com a «suport tècnic i de personal per a activitats de coordinació».
Les dades també estableixen un acord de pagament durant cinc anualitats, entre el 2025 i el 2029, tot i que el contracte estableix un termini de quatre anys. La primera quantia, que s’oficialitzarà enguany, proporcionarà 20.000 euros per posar en marxa el Centre d’Innovació, que serà el segon actiu a Catalunya. Les pròximes quatre completaran el pressupost amb tres pagaments anuals de 240.000 euros i un de 110.000 l’últim any.
La proporció de la inversió, tal com va acordar-se en un primer moment, tindrà més pes per part del Ministeri, que aportarà 510.000 en total. L’ens provincial tarragoní invertirà 340.000 euros. El nou pressupost estableix una inversió de 50.000 euros menys. D’acord amb la primera proposta, la inversió total era de 900.000 euros, i ara es completarà en 850.000. Això sí, augmentant la part proporcional aportada pel Ministeri i reduint la de la Diputació de Tarragona, que retallarà en 60.000 euros la seva inversió. L’Ajuntament de Falset encara no ha anunciat terminis, i espera resposta per a executar el projecte.
Competències i objectius
Entre les competències repartides, el Ministeri prioritzarà les funcions de difusió, avaluació i coordinació del projecte, a més del desenvolupament de nous continguts de formació. En el cas de la Diputació, serà l’encarregada de la gestió general i la comunicació del projecte. També haurà d’aportar un o més espais, segons figura al nou informe, i contempla una ampliació en l’antiga fàbrica Falbar de Falset, que serà el centre operatiu.
El CIT, situat a la capital del Priorat, té l’objectiu d’impulsar estudis per prevenir el despoblament i dinamitzar socialment i econòmicament del territori tarragoní. Especialment, d’aquelles zones afectades per l’envelliment i la masculinització de la població, que pateix un decreixement predominant en les zones rurals.