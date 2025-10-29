Cultura
Altafulla homenatja l'artista Jordi Blanch durant la Festa Major de Sant Martí 2025
El programa de festes incorpora il·lustracions i un cartell històric de l’estimat veí, graller i fundador dels Castellers d’Altafulla, en un reconeixement al seu llegat humà i cultural
La Festa Major de Sant Martí 2025, que es celebra de l’1 al 16 de novembre, arriba enguany amb un component especialment emotiu: un homenatge a Jordi Blanch Guasch (1958-2025), veí estimat, graller i fundador dels Castellers d’Altafulla, que va deixar una profunda petjada en la vida social i cultural del municipi.
El programa de festes ha estat il·lustrat amb dibuixos del mateix Blanch, i el cartell oficial és una obra històrica creada per a la Festa Major de 1993, recuperada com a tribut visual al seu llegat. “El Jordi representa el millor d’Altafulla: l’amor per la terra, la cultura i la comunitat. Ens ha semblat el millor tribut dedicar-li el programa d’aquest any, que respira el seu esperit”, explica el regidor de Festes, Àlex Cañas, que també destaca la implicació de les entitats locals en l’organització de la festa.
Blanch va ser guardonat el 2020 amb la Medalla al Treball President Macià pel seu compromís amb la pagesia i els productes de proximitat. A més, va ser president de la IGP Calçots de Valls, fundador dels Grallers i dels Castellers d’Altafulla, i col·laborador actiu de la coral infantil Orfeó Nous Rebrots, el Ball de Bastons i el Grup de Recerques. “Va estimar cada racó del poble i cada entitat; la seva empremta hi és viva”, recorda Cañas.
El programa d’enguany combina tradició i novetat amb una àmplia varietat d’activitats. Entre els actes més destacats hi ha el pregó dels Grallers d’Altafulla, que celebren el seu 50è aniversari, la Baixada del Gat i el gran correfoc dels Diables d’Altafulla. També s’hi inclouen propostes culturals i familiars com la presentació del primer poemari de Joan Carnicer, l’espectacle d’humor “Vull ser… un bon Altafullenc” de Dani Morlà i Raventós, i l’actuació infantil “Més Tumàcat Músic Show”.
A més, la Festa Major ofereix activitats esportives, cercaviles, exposicions, tallers i xerrades per a totes les edats. Destaquen la gimcana inflable gegant, la tarda de videojocs a La Violeta, les diades castelleres i el concert de Festa Major amb l’Orquestra La Chatta, assegurant una oferta variada per a veïns i visitants.
“Volem que la gent visqui la festa amb alegria i respecte, però també amb consciència del que representa: el retrobament del poble amb ell mateix”, afirma el regidor de Festes.