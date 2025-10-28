Política
Valls aprova l’adhesió a l’associació per l’Impuls Metropolità
Constantí és l'últim municipi pendent de fer-ho
L’Ajuntament de Valls també va aprovar ahir en consell plenari la seva adhesió a l’Associació per l’Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La proposta va rebre 18 vots a favor i tres abstencions. Contràriament al que va passar al ple de la Plaça de la Font, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a Valls va donar suport als estatuts. A més, van apuntar que «cal recuperar la centralitat territorial amb un eix ferroviari que connecti Vilafranca, Valls, Reus i Tarragona».
Així, la gran majoria de municipis membres del Grup Impulsor de l’Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona ja han aprovat els estatuts de l’ens que ha de crear-la. L’únic encara pendent de fer-ho és Constantí, que celebrarà un ple extraordinari aquest dijous. El Partit Socialista de Catalunya té majoria absoluta al consistori. A banda, Reus també va votar a favor de la creació de l’associació el passat divendres.
Segons l’establert als estatuts, l’activitat del nou ens serà elaborar documents estratègics i de planificació territorial, organitzar jornades, fòrums i espais de debat, fomentar el diàleg transversal entre sectors econòmics i col·lectius com a eina de detecció d’oportunitats de desenvolupament i la promoció del territori metropolità a escala internacional, entre d’altres.